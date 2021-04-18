克里夫蘭印地安人18日又在「俄亥俄州內戰」輸給辛辛那提紅人，紅人一哥瓦托（Joey Votto）居然演出了難得一見的三殺，幾乎是一人獨力完成，主場觀眾歡聲雷動，主播都看得傻眼。「我從來沒見過這種事情。」瓦托的守備順序是接殺、觸殺、傳球封殺。紅人在延長賽3-2勝出。

紅人隊一壘手瓦托演出三殺。（MLB臉書）

8局上半，印地安人連續安打與盜壘，無人出局攻佔一三壘。瑞耶斯（Franmil Reyes ）在一壘。羅沙里歐（Eddie Rosario）在三壘。

奈勒（Josh Naylor）擊出一壘方向強勁平飛球，當場遭到紅人一壘手瓦托接殺（打者出局）。瓦托接殺之後立即飛撲觸殺身旁的瑞耶斯（一壘跑者出局）。這時羅沙里歐已經跑回本壘「得分」，他可能以為那球是滾地球，所以神奇的事就發生了。瓦托不慌不忙把球扔向三壘（三壘跑者出局），Triple Play！

依照規則，跑者必須從高飛球被接殺之後才可離壘，已經先起跑的人必須在球被接殺之後回壘（稱為Tag up）。瓦托當場接殺那一球，所以瑞耶斯急忙撲回一壘，瓦托及時從背後將他觸殺。這時三壘跑者羅沙里歐應該要回去Tag up，但他看瓦托沒打算傳球的樣子，以為瓦托不是接殺，就放心跑回休息區（其實這時候得分是不算的）。沒想到瓦托騙過羅沙里歐之後才把球傳向三壘，讓他在休息室裡「出局」，完成三殺。

紀錄上是一次3-5三殺（一壘手傳三壘手），不過實際上是靠瓦托一個人就解決了，如果他願意多走幾步自己去踩三壘，紀錄就會變成單人完成三殺。這次三殺救回1分，讓紅人把比賽逼進延長，並在第10局以再見安打收下比賽。張育成代打上陣，1打數遭三振。

(中時新聞網)