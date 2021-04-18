民進黨高雄市黨部執行委員葉建德等人日前點名黨部主委、綠委趙天麟，公然以市黨部資源，力挺所屬派系的湧言會旗下有意參選2022市議員的4名子弟兵，引發綠營茶壺內的風暴。對此，港媒分析，民進黨在高雄市陷入海派湧言會和新潮流的「新海爭霸」，湧言會因擴張太強勢，已在黨內形成一股反湧言會聲浪。

《中國時報》13日報導，近日高雄市區五福、中華路口出現一塊巨型看板，上方主要是宣傳民進黨政績，可是一旁卻出現趙天麟看板及其他4位「高雄正能量」市議員參選人形象照，不知情的路過民眾恐以為民進黨已為2022縣市議員選舉超前部署，而此舉也引發部分綠營人士反彈，葉建德痛批，「湧言會挾地方黨務資源以令天下！」

趙天麟則澄清，自己跟小英總統的看板，是響應黨中央號召下所掛的政績宣傳。至於旁邊的另塊4位新人看板，是他們自費處理，並未使用黨資源，且在3月31日前已離職，非在職黨工。

對於這起看板事件，港媒《中評網》15日報導指出，民進黨高雄市黨部去年在趙天麟當選上主委後，力挺英系的高雄市長陳其邁在補選中取得勝利，形成「英海聯盟」態勢，而趙天麟也有參選2026高雄市長企圖心，當然會想培養子弟兵搶下2022市議會席次，因此與新潮流的競爭是必然的結果，但新潮流也不會放棄2026市長提名，兩派系將互為競爭。

該評論直言，海派湧言會因太過強勢，已在民進黨內部形成一股「非湧言會」的不滿勢力，故海派現低調應對，不讓其鋒芒太露。

(中時新聞網)