一輛汽車連人帶車撞入超商。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

「老婆你看我停的位置還可以嗎？」一名男子目擊有人駕車衝入新竹縣芎林鄉的一間便利超商，打趣地拍下現場畫面上傳臉書，引起網友議論。據了解，一名男子疑似拒絕警察臨檢，駕車離開，卻整輛車撞入芎林鄉一間超商，由於聲音巨大，引發附近居民關注，詳情仍待警方釐清。

這起離譜狀況發生於17日深夜，一名男子疑似拒絕警察臨檢遂駕車逃離，未料撞入超商玻璃門，引發民眾議論，現場照片更被網友貼上臉書公開社團《路上觀察學院》，原PO幽默寫下，「老婆，你看我停的位置還可以嗎？」引起一票網友戲謔回應，也有人笑稱駕駛，「一早急著吃關東煮」。

透過現場照片可見，一輛轎車白色轎車衝入便利超商，商店的玻璃落地門窗不僅被撞毀，現場地面也隨處可見噴濺的玻璃碎屑，以及被撞毀的地面、牆面磚頭，可說是一片狼藉。

經初步了解，是一名男子拒絕警方臨檢，在駕車逃離的過程中意外撞入超商，後方緊跟的員警在事發當時立刻上前將其逮捕，並帶回警局詳細釐清案情。

(中時 )