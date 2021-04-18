好衰！阿伯遛狗突遭機車撞到命危 他酒駕害命僅破相（讀者提供／馮惠宜台中傳真）

又見酒駕肇事！台中市北區梅川東路三段近賴厝國小18日清晨約4時30分發生機車撞路人意外，28歲藍男騎乘機車撞上晨起溜狗的68歲張姓男子，張男當場受傷昏迷，目前仍在醫院搶救，而藍男臉部及身體多處擦挫傷，警方獲報到場對藍男酒測發現已超過法定標準值，肇事原因仍待警方釐清。

台中市政府警察局第二分局於4月18日4時30分接獲報案，指稱北區梅川東路三段賴厝國小旁有交通事故發生，經警方調查係28歲藍姓男駕駛騎乘普通重機車由太原路沿梅川東路三段往漢口路方向行駛時，由後方追撞同向68歲張姓男子，導致行人張男當場受傷昏迷，經通報119緊急送往中國附醫急診室急救中，藍姓肇事騎士也有多處擦挫傷，經現場實施酒測後亦立即通知救護車送醫治療。

台中市第二分局永興派出所所長蕭登元表示，藍男臉部及身體多處擦挫傷，無生命危險；警方依法對其施以酒精濃度測試，酒測值超過法定標準值，全案依法移送地檢署偵辦。為釐清肇事原因，警方也已調閱路口監視器以還原肇事經過。

台中市第二分局長蔡元戎表示，酒駕者往往認為自身仍清醒，酒量好且不會超過取締標準，但是實際上不僅將自身置於高度風險之中，更嚴重影響其他用路人的安危。呼籲民眾切勿存有冒險或僥倖心態，務必拒絕酒駕。行駛中亦請遵守相關行車規定，使人車都能保持在最佳狀況。生命無價，切勿因一時輕忽而造成難以挽回之悲劇。

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台中市北區梅川東路三段近賴厝國小18日清晨約4時30分發生機車撞路人意外。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

藍姓騎士騎乘的機車多處損毀。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

(中時 )