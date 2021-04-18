台北時間4月18日凌晨是西班牙國王盃決賽，巴塞隆納以4-0擊敗畢爾包競技拿下最終冠軍，其中王牌德榮(Frenkie de Jong)繳出2助攻1射門成功戰績，格里茲曼(Antoine Griezmann)也拿下1分，另外最搶眼的就是梅西(Lionel Messi)獨進2球，拿下最有價值球員，而這也是巴塞隆納第31個國王盃冠軍獎盃。

This angle of Lionel Messi's goal 😱 pic.twitter.com/SFVfTAMKk3 — ESPN FC (@ESPNFC) April 17, 2021

WHAT A GOAL LIONEL MESSI!



BARCELONA LEAD BIG IN THE COPA DEL REY FINAL! pic.twitter.com/XZoN0tulVc — ESPN FC (@ESPNFC) April 17, 2021

梅西此戰創下多項紀錄，他奪下生涯第35冠、第7座國王盃冠軍，連13個球季進球數達30球，賽前他也將鬍子剃掉揚言要為球隊奪冠，而他真的說到做到。 他是首位在7屆國王盃決賽都有進球的球員，決賽9次進球也是歷史新高，當選MVP當之無愧，身為巴塞隆納隊長，梅西終於捧起兩個賽季以來第一座獎盃，在領獎時他的笑容遲遲沒有退去。

Lionel Messi's first trophy since the 2018-19 season.



He now has 35 in his Barcelona career 😳 pic.twitter.com/sQT4E6Kb5I — ESPN FC (@ESPNFC) April 17, 2021

而接受採訪時他沒有談到關於下季去留，但隊友格里茲曼則說：「我希望梅希能繼續留在隊上，他在這裡非常自在開心！」拉波爾塔(Joan Laporta)則表示：「梅西是世界上最好的球員，他和巴塞隆納有著非常緊密的聯繫，我堅信他會留下來，我們也會盡全力將他留住，今天他表現太出色了，他也得到了隊友強力支援。」

The way our youngsters love and adore Lionel #Messi, just lovely to watch. pic.twitter.com/wMd9DVLkiV — Leo Messi 🐐 (@LeoCuccittini_) April 17, 2021

另外為德榮送出助攻的艾爾巴(Jordi Alba)則表示：「梅西會是最終做出決定的人，但他始終為球隊拚盡全力，我希望他能和我們一起退休。」總教練柯曼(Ronald Koeman)則表示：「德榮和梅西都是很出色的球员，尤其梅西一直以來都在證明自己，但我們還需要強調德榮和全隊表現，希望這不是梅西為我們踢的最後一場球，但願他還能為我們效力。」

(中時新聞網)