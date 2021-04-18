總統蔡英文在三月底要求立委蔡易餘必須在3個月內減重至100公斤以下，否則將開除黨籍；蔡易餘的減肥話題也成了討論焦點；昨(17)日蔡易餘在臉書貼文介紹嘉義地區的農產品，但他身上穿的T恤不僅寫上「總統下令：體重破百、開除黨籍」等字樣自我提醒，還畫上八塊肌，把一票網友笑慘了，高雄市議員黃捷也跑來留言，笑著表示減肥加油。

桃園市長鄭文燦的體重議題意外引爆同黨立委蔡易餘的黨籍危機，三月底時蔡英文當面下令要求蔡易餘要在3個月內將體重減至100公斤以下，「否則就開除黨籍」，引發討論，蔡易餘辦公室更展開「減肥大作戰」，要守護蔡易餘的黨籍。

蔡易餘昨日在臉書發文介紹嘉義當地的農產品，但他身穿的T恤反而成了整篇文章的焦點，上面寫著「總統下令：體重破百、開除黨籍」，還畫上八塊肌，笑翻一眾網友；實際上蔡易餘辦公室這段期間為了督促立委減肥下足了苦心，在各個地方都擺上標語，呼籲看到的人「請勿餵食」，力求在3個月後保住委員的黨籍。

蔡易餘的T恤引發網友討論，表示「桑椹吃多也是會破功的」、「這衣服XDD」、「今天看起來有廋了一點，很好！再加油」、「T恤沒標明『禁止餵食』」、「衣服是亮點」、「感覺還有一段路要走」、「這衣服哪買XDD」；黃捷也留言表示「這衣服XD委員加油」。

(中時新聞網)