香港著名演員、導演周星馳當紅時期曾培養不少接班人，其中一位就是港星葛民輝，但他近年傳出兩年沒收入的消息，還因繳不出月租13萬港幣（約47萬台幣）的豪宅，一家搬到比較便宜的旅館，經濟狀況令人堪憂。

葛民輝1988年踏入演藝圈，曾以《三個相愛的少年》、《新同居時代》和《花月佳期》入圍香港電影金像獎，《新同居時代》也得到金馬獎青睞，雙雙入圍最佳男配角；他1997年被周星馳相中，邀請拍攝其電影《算死草》飾演徒弟阿歡，1998年又在《行運一條龍》擔任男二阿福，戲份幾乎快跟身為男主角的周星馳一樣多，可見得周星馳當年多力捧他。除了演藝版圖，葛民輝成立設計公司和引進日本時裝品牌，是香港的潮流界代表人物之一。

只不過疫情來勢洶洶，嚴重影響他的事業及收入，根據港媒《東方日報》報導，葛民輝無力繳納每個月13萬港幣（約47萬台幣）的豪宅，帶著一家三口默默搬出，先暫時住在香港較便宜的商務旅館棲身，拮据的慘況才被揭發。據悉，葛民輝已經近兩年沒有演藝工作找上門，加上副業受衝擊，等於收入接近零，讓他相當頭大，被港媒目擊剃光頭、身穿平價白色衣物，表情非常凝重，似乎在思考下一步該怎麼走。

雖然手頭很緊，但個性善解人意的葛民輝，不希望員工的收入也受影響，自己帶頭捨棄原先富裕的生活，想辦法挪出經費支付員工的薪資，感人行徑被網友讚是有良心老闆、善良富人。

(中時新聞網)