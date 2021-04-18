台東志航基地2架F-5E戰機3月22日發生墜海意外，飛官潘穎諄失聯27日，今（18）日南仁漁港岸邊發現遺體。（資料照／翻攝自潘穎諄臉書）

空軍F-5E戰機3月22日於屏東上空發生擦撞墜毀，導致飛官潘穎諄至今下落不明，但失聯27天，18日上午7時許，軍方在滿州鄉南仁漁港岸邊，發現一具被海浪打上岸的遺體。軍方證實，遺體身穿飛行裝，確定就是失聯的潘穎諄，第一時間已由直升機送往台東殯儀館，將由台東地檢署進行相驗。

F-5E戰鬥機失事後，上尉潘穎諄失聯，原先軍方採海陸雙邊搜尋，但由於被發現的救生衣、飛行靴等飛行員貼身物品都在海邊岸際，加上數日搜山又無所獲，所以研判潘穎諄可能是墜海，因此解除山區搜索，全力在海岸線搶救，並以港仔以南為主，主要路線北至旭海安檢所、南至鹿寮哨，南北縱長18公里，次要搜索路線再往北至台東南田、南至鵝鑾鼻雷達站。

空軍司令部18日表示，「0322專案」潘穎諄已由「搜救前進指揮所」派遣的兩棲偵搜大隊，於7時2分在九鵬南仁漁港岸邊尋獲，感謝這段時間所有投入搜救同仁，不眠不休的辛勞與努力。

空軍司令部進一步表示，對於此次事件造成2位優秀飛行員殉職，深表遺憾與不捨，後續將配合地檢署辦理相驗，並協助家屬辦理治喪事宜。空軍司令部強調，已深刻檢討相關失事原因，重新檢視各項機務整備，嚴格要求所屬落實各項戰備整備訓練與風險管理，以杜絕類案再生。

(中時 )