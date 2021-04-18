大眼強颱「舒力基」結構又強又完整，颱風眼清晰，大家都很期待強颱能為中南部帶來及時雨解旱象，但氣象專家吳德榮表示，周四舒力基離台灣最近，受到颱風外圍環流影響，東半部明顯降雨，然而西半部因為中央山脈的屏障，中南部仍舊無雨，解渴無望。

最新歐洲模式模擬，「舒力基」路徑以在呂宋島東側向北迴轉機率最高，周四最靠近台灣，路徑看似有威脅，但因為中央山脈屏障，中南部仍無降雨。(翻攝自 三立準氣象· 老大洩天機)

目前「舒力基」位於鵝鑾鼻東南方1340公里的海面上，繼續朝呂宋島東方近海前進，氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，「舒力基」颱風今、明兩天(18、19日)發展至最強，周三(20日)緩慢減弱、但仍然很強；周四、周五(21、22日)「舒力基」進入鞍形場逐漸轉北再轉東北，朝日本東方海面前進，強度亦將持續緩慢減弱。

模式模擬「舒力基」路徑以在呂宋島東側向北迴轉機率最高，周六(24日)起受「西風帶」導引轉向東北東，加速遠離。其路徑看似有威脅，但是因為中央山脈的屏障，導致降雨出現東、西差異。

吳德榮說，周四(22日)受颱風外圍環流在迎風面的抬升作用，東半部有明顯降雨，至於對背風面桃園以南，能否有紓解旱象的降雨？只是說「期望越高，失望越大」。

圖為颱風路徑潛勢預報，舒力基今明達到巔峰，周四、周五離台灣最近。(翻攝自氣象局)

吳德榮表示，今、明台灣附近轉乾、大氣穩定，上空雖有一些中層雲系，但全台仍多雲時晴；北部、東部舒適微熱、中南部白天熱，各地早晚皆偏涼。有境外移入的沙塵，西半部空氣品質不佳，戶外活動應注意。北部氣溫16至27度，中部18至32度，南部19至34度，東部16至30度。周二、周三全台持續晴時多雲，白天熱、早晚涼。周三東半部漸有局部短暫雨的機率，愈晚愈提高。

吳德榮表示，周四(22日)東半部受颱風外圍迎風面抬升作用，有明顯降雨；西半部多雲時晴，白天熱、早晚舒適。周五(23日)東半部及中南部山區午後有局部短暫雨的機率，西半部仍為多雲時晴；白天氣溫稍降。周六(24日)短波逐漸接近，大氣趨不穩定；周六晚、下周(25)日短波快速通過，伴隨「對流性」降雨。至於能帶來什麼多少雨量、會如何分布？對缺水區有多少幫助、或僅是杯水車薪？由於是期末的模擬，不確定性大，需持續觀察。

(中時新聞網)