籃網「五星戰隊」真正到齊的一天即將到來了嗎？籃網總教練納許18日受訪表示，仍因腿筋拉傷缺陣的「大鬍子」哈登，將會隨隊前往客場征戰，卻並非代表他即將傷癒復出，而是隨隊參加球隊訓練，看來籃網仍對他的傷勢相當小心翼翼。

納許強調，就算哈登隨隊征戰客場且參加訓練，也不代表哈登會在客場3連戰上場，籃網接下來前往客場分別遭遇熱火、鵜鶘與暴龍，確實不太需要急著讓哈登上場，光靠剩下的「四星」厄文、杜蘭特、狄安卓喬丹與布雷克葛瑞芬就夠了。

哈登自從6日出戰尼克時，不小心拉傷右大腿提前退場，如今已經連5場缺席了，他在本季平均拿下25.2分、10.9助攻與8.0籃板，是籃網能在厄文私人狀況不斷、杜蘭特腿傷長期缺陣的雙重困境當中，戰績還能保持東區前4之內的關鍵人物。

只是本季到目前為止，籃網「五星戰隊」從未真正一起打過球，讓外界不禁懷疑他們到底能夠擁有怎樣的威力，可惜接下來也只能慢慢等待哈登傷癒歸隊，或許能在例行賽尾聲看出籃網真正實力，前提是他們不能再有主力突然又宣告傷退了。

(中時 )