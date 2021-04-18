世界衛生組織（WHO）5月24舉行大會，駐義代表李新穎接受義媒專訪表示，台灣是全球管控2019冠狀病毒疾病最成功的國家，卻被迫在世界衛生大會缺席，令各界感到非常不合理。

義大利菁英報「頁報」（Il Foglio）14日專訪李新穎，強調台灣遏制2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情表現亮眼，卻被世界衛生組織拒於門外，這是十分矛盾的現象。

李新穎表示，正如教宗方濟各常呼籲的分享理念，像台灣這樣高度工業化的已開發國家，有權利更有義務與全球共享其經驗、技術與能力。

報導開頭先簡介兩岸錯綜複雜關係常讓外界搞不清楚，即使在維基百科，「中華民國」的介紹也使用「中華人民共和國」的錯誤連結。

報導說，1945年聯合國誕生時，是由中、美、英、法、蘇聯五個安全理事會常任理事國起草簽署「聯合國憲章」，當時的中國是中華民國，因為中華人民共和國尚未誕生，到1970年代，中華人民共和國政府的代表才藉著知名的2758號決議，取得在聯合國的代表權。

報導指出，北京取代台灣在聯合國的代表權，是「一個中國政策」的第一個勝利，這政策稱世上只有一個中國，意味著大家都知道哪邊較強大或較有影響力，但不冒險去談論哪邊比較合法。

報導說，中華民國（台灣）曾參與聯合國長達26年，是聯合國創始成員，今日台灣卻甚至不能以「觀察員」身分參加聯合國會議，原因是來自北京的政治壓力。

李新穎在專訪中表示，中華民國是全球因應疫情管控最好的國家，台灣有2300萬人口，迄今被感染人數約1000例，僅11人死亡，台灣健康醫療領域高度發展，希望且必須向全球分享抗疫經驗，台灣也需要與世界各地專家交流，因為不僅要知道自身地理區域發生的事，還要知道在衣索比亞或南蘇丹等地發生的事。

李新穎表示，多年來北京一直施壓所有聯合國會員國不要接受台灣參與，聲稱台灣是中國的領土，但台灣雖非WHO正式會員，直到2016年，台灣都是觀察員，與梵蒂岡在世界衛生大會（WHA）上的地位相同。

報導說，在民主進步黨執政與中國領袖習近平掌權後，兩岸關係逐漸惡化，台灣因此失去中國特許的眾多「優惠」，但世界其他國家對這些發展無動於衷。

李新穎表示，在2019冠狀病毒疫情爆發後，台灣是世界第2大口罩生產國，2020年全年，台灣向世界各地捐贈數百萬個口罩、防疫設備，並向友邦提供技術支持，例如巴拉圭近日受到北京壓力，北京說如果巴拉圭與台灣斷交，中國將致贈數百萬劑中國疫苗，最後台灣獲得印度支持，合作贈送巴拉圭20萬劑印度疫苗Covaxin。

李新穎表示，台灣經驗就像台灣生產的微晶片與半導體一樣，對全球極為重要，台灣是跨熱帶與亞熱帶地區唯一已開發國家，這代表台灣知道如何應對這種氣候，知道如何種植水稻、橘子、鳳梨，瞭解熱帶病。

報導說，3月美國參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）及外委會少數黨領袖里契（Jim Risch）共同提案，要求國務院制定使台北恢復WHO觀察員地位的戰略，提案影響力如何仍未知，但西方世界對台灣定位採取的模糊戰略，加上中共在國際機構的政治霸權，讓台灣承受的壓力愈來愈大。（編輯：郭中翰）1100418

(中央社)