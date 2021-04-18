台南仁德昨天發生當街砍人案。（民眾提供／曹婷婷台南傳真）

臺南仁德區虎山橋往文華路處昨（17日）傍晚發生一起當街砍殺案件，6男持刀棍追砍2男輕傷，警方漏夜帶回2名男子涉案劉姓及周姓男子，並起獲3把刀，林姓主嫌等4人仍在逃，警方調查雙方是財務糾紛引起殺機。

歸仁警分局表示，追砍與被砍的雙方熟識，遭砍一方昨天中午到高雄向另方人馬追討上百萬元賭債，雙方因互嗆而心生嫌隙，昨天相約東區談判，討債這一邊僅林、劉2人赴約，對方卻開3部車大陣仗，2人只好落跑，在仁德被堵到後，慘被多人下車持刀追砍，但只手腳被砍傷並未傷及要害，追砍一方逞兇後隨即離去。

案發時，劉騎機車在前，林開車在後方保護，但仍被對方攔下來，遭對方以刀棍攻擊，警方研判嫌犯作案是教訓，2名傷者送醫都不願多吐露被追打過程，劉僅透露跟嫌犯有財務糾紛。

警方追查嫌犯下落，嫌犯犯案後已離開臺南，不在臺南境內，警方正以車追人，追查涉案人車下落。漏夜帶回2人年約20多歲，也三緘其口，後來僅肯承認雙方有百萬元債務。

(中時 )