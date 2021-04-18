桃園一名人妻阿花（化名）遭老公阿生（化名）背叛，阿生與小三上摩鐵逍遙快活6次，結果小三懷孕產子，阿生認領小孩後回頭向阿花坦承偷吃，阿花不僅得承受丈夫出軌、還得幫忙養私生子，身心俱疲，向小三求償60萬元。小三辯稱有定期匯款小孩撫養費，且出軌男也該負責，認為60萬元太多，但桃園地院審酌雙方身份地位、財力等條件，判小三得賠阿花60萬元。全案上訴最高法院審理中。

根據判決書，阿花與阿生結婚22年，但阿生竟從2017年年中到2018年1月，跟小三到摩鐵發生6次性行為，結果小三因此懷孕，並於2018年10月產下一子。阿生領養小孩後，於2019年5月告知阿花。

阿花指控，她遭丈夫背叛，還要幫人養小孩，精神遭遇莫大痛苦，因此向小三提起刑事附帶民事訴訟，求償60萬元。刑事部分，小三則被判處3月有期徒刑，得易科罰金。

民事部分，小三辯稱有定期匯款，提供小孩撫養費，且阿生也該對此事負責，認為賠償金應以20萬元為適當。不過桃園地院審理認為，院審酌雙方身份地位、財力等條件，賠償金60萬元適當，判准。目前全案上訴最高法院審理中。

(中時新聞網)