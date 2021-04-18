促轉會宣布報請行政院再延長1年，行政院長蘇貞昌將支持這項要求，對此，國民黨立委陳以信痛批，促轉會不該再延長一年，因為去年立法院審查預算，促轉會的預算只到今年5月底，現在行政院要動用第二預備金來支付促轉會之後的預算支出，他痛批，一年1億5000萬民脂民膏，光是這樣濫花納稅人的錢，「就是新的不正義，應該先被轉型才對」。

依《促轉條例》規定，促轉會為任務編組，以2年為期。2020年兩年期滿，立法院通過延展1年，轉眼又將期滿。促轉會12日開記者會宣布將向行政院提出再延任一年，並強調新一年的工作將是「貫徹就則」，「協力共進」、「深化法制」，促轉會並強調「未來台灣需要一個有實現的專責機關」。

對此，行政院發言人羅秉成14日表示，促轉會延任除應依法定程序辦理外，也會符合政策及任務的需求，同樣要受到國會監督，不會為延長而延長。

陳以信今（18日）在臉書發文表示，去年促轉會要延長一年時，促轉會主委楊翠就說過會盡力完成任務。一年過去總結報告還是寫不出來，現在竟然又要延長一年，楊翠首先該為執行不力負責下台，怎麼還有臉要求還要延長呢？

陳以信並指出，去年立法院審查預算，促轉會的預算只到今年5月底，在那之後的薪水和業務費都無法定預算支應，行政院不該為此動用第二預備金，應該要給促轉會壓力，報告寫不完，5月底之後就不發薪水，大家改為當志工，否則一年1億5000萬民脂民膏，就這樣一年拖過一年，一直無止盡的花下去，先不要說能促進什麼轉型正義，光是這樣濫花納稅人的錢，「就是新的不正義，應該先被轉型才對」。

對於促轉會的支出，《中國時報》今年3月16日報導，藍委吳怡玎去年曾質疑，促轉會1年要預算1.7億元，其中人事費用就要2699萬，依照內部人員51人換算下來，平均每人月薪是10.5萬元。而根據勞動部公布的最新數據，一般民眾的平均月薪中位數約為4.15萬，促轉會人員薪資，等同是民間企業平均數的2.53倍。

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(中時新聞網)