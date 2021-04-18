知名傢俱公司認養位在苗栗三義、卓蘭的生態造林地，並植下1千9棵各類樹苗。（新竹林管處提供／謝明俊苗栗傳真）

知名傢俱公司認養位在苗栗三義、卓蘭的生態造林地，並植下1千9棵各類樹苗。（新竹林管處提供／謝明俊苗栗傳真）

知名傢俱公司科定企業為響應林務局友善環境生態造林活動，認養位在苗栗縣三義及卓蘭地區約1.04公頃造林地，並發動員工眷屬一起來植樹，共種下1千9百棵樹苗，為這座土地預約一座森林。

科定企業是國內知名綠建材品牌，生產的傢俱製品相當受到市場歡迎，由於公司是以木業為主企業，所以非常重視珍惜木材資源運用，每年固定提撥盈餘回饋社會，並以「預約一座森林」為主軸，主動與林務局合作，2019年認養嘉義中埔造林地，今年更與新竹林區管理處合作認養位於苗栗縣卓蘭及三義地區的友善環境生態造林地，透過捐款認養造林地及植樹等公益活動。

科定企業認養位於苗栗卓蘭及三義地區計1.04公頃友善環境生態造林地，並發動員工及眷屬約150人一起參與植樹，種下近1千9百棵苦楝、相思樹、光蠟樹及青剛櫟等苗木，也為大地預約一座未來森林。

新竹林管處表示，苗栗卓蘭及三義地區是許多野生動物重要棲息地，這次植樹混合栽種多樣化、多層次的蜜源誘鳥原生樹種，營造近似天然森林環境，並經由生態解說讓大家更能了解友善的生態環境營造，對人類生活、對野生動物棲息，都具有極大意義。

新竹林管處強調，透過與企業共同攜手填補森林裸露空隙地，串接淺山丘陵及溪流河岸間的生態廊道，共同期盼友善環境的未來。林管處也希望有更多的團體能參與捐款、認養造林，不管是個人、法人或團體，友善不落人後，一起預約一座未來森林。

(中時 )