澳門已故賭王何鴻燊家人丁興旺，4房妻子共給他添了17個子女，孩子們如今都已長大，在各領域皆有成就，甚至長相也不輸人，其中，三房陳婉珍的長女何超蓮，擁有玲瓏身材與娃娃般的精緻五官，被封為「最美千金」， 感情世界與事業同樣讓人好奇，事實上何超蓮名花有主，穩定交往男星竇驍，她近日宣布加盟陸綜，宣傳時不免被關心何時結婚，何超蓮一番超真心的回應，讓人聽了心疼，也覺得問了她這問題，有些慚愧。

何超蓮最聞名的一段戀情，是與台灣歌手吳克群之間長達4年的感情，而她曾以過來人經驗安慰閨蜜周揚青，賭王千金當時說自己為愛犯傻，外界一度認為是在講這段情，但吳克群澄清分手是因對結婚沒有共識，所幸何超蓮2019年感情又有了依託，認愛大陸帥氣男星竇驍，兩人不僅經常在社群放閃，賭王過世時，竇驍也陪女友出席了喪禮，他甚至住在女友媽媽的豪宅中，足見受到何家人認可，當他是「準女婿」。

近日何超蓮事業上有所突破，日前宣布加盟陸綜，這是她第一次點頭答應成為節目班底成員，因此格外受到重視，而她本人也鼎力為節目跑宣傳，近日在上海出席影音平台節目發布會，將長髮盤成包子頭，穿著白T配彩虹窄裙，展現俐落又有活力的模樣，臉上全程掛著微笑，看起來心情相當不錯。

何超蓮在記者會上接受簡單採訪，被問到跟竇驍穩交已兩年，是否好事近了？不料何超蓮聽了之後，收起了美麗笑容，緩緩地回答：「其實我還在守喪，其實我爸爸沒有走得太久…所以，不好意思」，之後就將麥可風交給他人，結束採訪。

因為何超蓮向來很大方曬恩愛，但講到感情卻是拿出相當嚴肅的態度，但外界沒生氣，反倒覺得慚愧而心疼，網友表示很能理解何超蓮不想談婚事的理由，認為她的孝心，不負賭王生前最疼愛她，只盼她未來越來越好，「為什麼一定要人家結婚？」、「要結婚了自然會公開」，覺得實在也不用問人家這種問題，害得何超蓮傷心。

(中時新聞網)