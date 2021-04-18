兒時玩伴為錢反目，糾眾談判不成，主嫌刺殺男子背部3刀後遭逮。

新北市板橋區19歲曾姓男子不滿被從小一起長大的22歲劉姓男子欠錢還言語中傷，今（18）日凌晨相約談判，曾男一夥7人持刀棍到場，刺殺劉男背部3刀，隨後一哄而散，劉男送醫手術後已無生命危險，海山警分局今晨逮捕主嫌曾男，其餘共犯正持續追緝。

凌晨2時許，海山分局文聖派出所員警巡經板橋民治街、懷德街口，見多名男子匆忙跑離，員警下車察看，發現1名男子背部汩血倒地，立刻撥打119將傷者送醫，在場還有2名傷者友人，友人向員警指稱，對方7人分別開車、騎車到場，下車就針對劉男攻擊，傷人後隨即逃逸。

警方迅速鎖定曾男涉案，上午7時許循線將曾嫌逮捕。曾嫌供稱，他與劉男從國小就認識，之前他在便利商店上大夜班時，劉男就經常來借錢，每次都借2、3000元，上次劉男又向他借8000元修車，欠錢沒還就算了，劉男竟還在外聲稱是他向劉借錢，他實在氣不過，才把劉男約出來教訓。

警方目前持續追緝其餘共犯到案，訊後將以傷害、殺人未遂及妨害秩序罪嫌移送偵辦。

(中時 )