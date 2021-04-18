參出國家風景管理處舉辦南庄花卉節，將在栗田庄民宿推出「花卉餐桌音樂會」。（參山處提供／謝明俊苗栗傳真）

參出國家風景管理處舉辦南庄花卉節，將在栗田庄民宿推出「花卉餐桌音樂會」。（參山處提供／謝明俊苗栗傳真）

參出國家風景管理處舉辦南庄花卉節，將在栗田庄民宿推出「花卉餐桌音樂會」。（參山處提供／謝明俊苗栗傳真）

由交通部觀光局參山國家風景區管理處主辦的「2021南庄花卉節」，即將在5月1日正式開跑，將在南庄的大街小巷展出夢幻花藝造景，在長達1個月的活動期間，每個週末都會不間斷地推出系列活動。其中，「花卉餐桌音樂會」及「擴香小盆栽DIY」將自即日起開放早鳥報名，邀請遊客搶先預約南庄山城花園的浪漫氛圍。

參山處表示，「花卉餐桌音樂會」是今年南庄花卉節首創的亮點活動，將於5月1日在栗田庄民宿舉行，活動結合「音樂展演」、「花卉布置」與「戶外餐桌」等三大浪漫元素，透過經典的不插電吉他重唱組合及古典樂團，帶我們進入聽覺的饗宴，並以鬥色爭妍的花卉布置餐桌，展現南庄的生活風貌。

在菜色方面，每一口都能體會南庄豐富多元而有層次的味覺特性，堆疊出舌尖上的在地滋味，趕快邀約三五好友、家庭成員、或是摯愛的另一半，一同來體驗花卉餐桌的精緻五感氛圍，活動限量45名，早鳥優惠價每人1千元。

接著在5月2日「擴香小盆栽DIY」，將在南庄老街茶園坪42號的情人巷舉辦，邀請遊客一起感受擴香盆栽的手作溫度，選用合適花材設計出獨一無二的桌上擺飾。從花材搭配設計的過程中，感受花材的美與細節，同時透過花與香味的結合，打造個人專屬的香韻，活動限量20名，早鳥優惠價每人250元，趕快揪團來玩。

參山處指出，這次南庄花卉節活動期間還有多場「擴香小盆栽」、「天然植物客家藍染」、「乾花香氛蠟燭」手作花卉體驗，將陸續開放報名，邀請您來南庄放慢腳步，悠閒賞花細細品味慢城之美！

(中時 )