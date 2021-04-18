「醉後大丈夫」真人版！台中市30歲梁姓男子，去年11月與友人在台北市萬華區熱炒店飲酒，梁男酒醉後竟跑進附近透天4樓民宅呼呼大睡，屋主聞訊報警，台北地院依侵入住居罪判梁男拘役20天，得易科罰金2萬元。

檢方起訴指出，去年11月13日晚間11時許，家住台中的梁男跟友人相約北市萬華區某熱炒店喝酒，翌日凌晨一行人結束後，酒醉的梁男獨自走到附近一棟透天厝，見印尼籍女移工在屋外澆花，大門敞開之際，自行走進屋內，詢問屋主就讀高中的兒子4樓位置，屋主兒子誤認梁是父母熟識友人，即為梁指路，梁男直衝4樓儲藏室，躺在地板上呼呼大睡。

凌晨6時許，屋主兒子起疑，打電話給在果菜市場工作的媽媽，屋主聽聞家中有陌生人闖入，報警處理，警方到場以現行犯逮捕熟睡中的梁男，屋主事後清查家中雖然沒有財物損失，但嚇得把家中門鎖全換掉。

屋主指控，梁男在進入家裡前，曾先在旁里民辦公室矮牆鬼鬼祟祟，徘徊一小段時間後，才跑去他家。檢方調查時，梁男辯稱當天喝掛「斷片」，不知道發生什麼事，醒來才發現躺在別人家睡覺。檢方勘驗路邊監視器畫面，證明梁男當晚走進民宅，依法起訴，聲請簡易判決處刑。台北地院審理後，依侵入住居罪判梁男拘役20天，得易科罰金2萬元。可上訴。

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(中時 )