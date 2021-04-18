4月16日，中國外交部副部長樂玉成接受美聯社大中華區新聞總監森次健（Ken Teizo Moritsugu）專訪。談到台灣問題時，森次健提問，「中方是否有台灣回歸的時間表？」樂玉成沒有直接回應，只是語帶模糊表示，「這是一個歷史進程」，表示大陸願盡最大努力爭取和平統一的前景，同時不承諾放棄其他選項，任何選項都不排除。

近日美國總統拜登派遣了包括一名前議員和兩名前國務院的官員，也就是所謂的一個「低級別代表團」訪問台灣。而川普政府曾派了現政府官員去台灣。外界分析認為，拜登想要借此既表現對台灣的支持，又不想惹惱中國。

樂玉成表示，台灣問題涉及中國的核心利益。中國政府在台灣問題上沒有任何妥協的餘地和退讓的空間。中方堅決反對任何形式的美台官方往來，無論是低級別還是高級別。他警告美國不要打「台灣牌」，這是一張危險的牌。一個中國原則是中國的紅線，中國絕不允許「越線」行為。

此外，美國有很多人猜測，中國可能會比預期更早把台灣重新納入大陸治下。中方是否有台灣回歸的時間表？

樂玉成表示，中國國家統一是不可阻擋的歷史進程和大勢，任何人、任何勢力都阻擋不了。「我們永遠不會允許台灣獨立，中方維護國家主權、安全、統一的立場堅定不移。我們願盡最大努力爭取和平統一的前景，同時不承諾放棄其他選項，任何選項都不排除。」

森次健提問，「也就是說，在台灣回歸方面，中方並沒有時間表，當前這個情況可以持續很多年？」樂玉成回答，「這是一個歷史進程。」

(中時 )