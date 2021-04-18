象徵情感與愛的金星正式回歸！星座命理專家艾菲爾老師在臉書分享，4月15日起金星回歸到金牛座，因此加持了摩羯、天蠍以及金牛座的戀愛運，又讓水瓶、巨蟹以及處女座的人氣勢如虹，不僅好運加倍，更連桃花都朵朵盛開。

桃花盛開星座：

▍第三名：摩羯座

4／15起金星來到代表真愛的五宮，在此期間，摩羯座很有機會遇到這輩子的真愛，也許會在無意之間結識異性，別忘了留下彼此的聯絡方式，真愛登場的方式可能是你從來沒有想像過的。而有伴的摩羯座，雙方都會對彼此更加關心，並想要多空出時間相處，單身的摩羯座則要保持積極樂觀的心態，也可以著手添購夏日新裝，想在上半年開啓一段新戀情，就端看你有多渴望。

▍第二名：天蠍座

4／15起金星進入天蠍座的夫妻宮，因此天蠍座感情會特別充沛，想要向身邊的人表達深藏在心底的情感，可以透過一場溫馨的飯局向家人朋友聊天傳達感謝。有伴的天蠍座，如果平常不擅長撒嬌，可在傳訊息時多使用表情符號，讓對方感受到愛意，很有可能在今年夏天傳出同居或是訂婚的好消息；單身者則可以多留意身邊的異性朋友，若是聊得來就可以積極發展，說不定會比身邊的朋友更早一步走入禮堂。

▍第一名：金牛座

4／15起金星回到了守護的金牛座，在命宮大大的發揮她的愛與熱情，金牛座會明顯感受到桃花運大增，路人會頻頻對你微笑，職場上難纏的同事或主管都對你和顏悅色，來自異性的邀約更是不間斷，單身的金牛座有望結識浪漫溫柔的對象，雙雙墜入甜蜜愛河。有伴者的感情則會持續升溫，認定彼此就是要攜手共度一生的人，若已進入論及婚嫁的階段，不如就在這個春末夏初互許終身吧！

收穫好運星座：

▍第三名：水瓶座

4／15起金星來到水瓶座的家庭宮位，若對於居家環境的擺設及整修有計畫，可以得到家人伴侶的許可與支持，讓你放手重新打造舒適的居家環境，執行起來得心應手，有望一圓改造住宅環境的夢想，而未來你和家人、伴侶都會變得喜歡待在家中，可以常常邀請親朋好友到家中作客，享受甜蜜溫馨的氛圍。

▍第二名：巨蟹座

4／15起金星進入到巨蟹座的人際宮位，巨蟹座將會收穫不同於以往的人際好運，職場小人與豬隊友的困擾會在這個時期得到緩解，翻轉了過去所受到的委屈，可以在近期揚眉吐氣。而過往和好友之間的不愉快，一直放在心底讓你們之間感到有些彆扭，也能趁著這波好運能量緩解，建議來一場促膝長談的對話把誤會解開，讓雙方的感情更加緊密。

▍第一名：處女座

4／15起金星進入到處女座的遷移宮位，暗示著生活中的變動，將會帶來意想不到的好運。若處女座的人在先前有重拾書本返回校園的想法，在這段時期很適合著手規劃，為進修讀書的計畫打下基礎。處女座天生享受心靈平靜，近期可能會對冥想、瑜珈領域感到興趣，建議放眼看出去的世界，整個人煥然一新會更容易收穫好運。

(中時新聞網)