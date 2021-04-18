LeBron's rehabbing on the sidelines during the Laker game today 💪@Sedano provides an update. pic.twitter.com/f8LCcK4zL9 — ESPN (@espn) April 17, 2021

自從上個月21日遭到老鷹前鋒索羅門希爾沒品撲倒，造成右腳踝高位扭傷後，湖人「小皇帝」詹姆斯已經缺陣快滿1個月，如今總算有著比較肯定的復出時間表，根據《ESPN》場邊記者希達諾18日爆料，詹皇預計一到兩周內宣告傷癒復出！

「詹姆斯因為右踝高位扭傷至今，他在2017年效力騎士期間有過類似傷病，最終他缺席了3周半，接近4周時間，」希達諾表示，「那次扭傷發生在訓練營剛開始，他最後仍打了遭遇塞爾提克的開幕戰，更摘下29分、16籃板及9助攻。」

希達諾強調，所以這一次詹姆斯可能在接下來一到兩周內傷癒復出，且可以預期詹皇打出大家所看過的類似神勇表現。詹姆斯今天也被《ESPN》捕捉到場邊進行單腳平衡感訓練，看起來他的右腳踝傷勢確實無恙，距離復出時間越來越近。

詹姆斯本季打了41場例行賽，平均每場拿下25.4分、7.9籃板及7.9助攻，表現完全不像一名36歲的老將，在詹皇養傷期間，湖人也從西區第2位置，一路下滑到西區第5，如今或許他將跟「一眉哥」安東尼戴維斯先後復出，提前替季後賽做好準備。

(中時 )