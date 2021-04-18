過去曾有不少外送員為趕時間，搶快而發生意外。一名女外送員表示，送完某張訂單後才發現，客人在備註欄中寫下「比起餐點，我更重視你的安全，謝謝你！外送辛苦了。」令她感動不已，直呼「暖到想給小費」，貼文曝光吸引不少網友大讚暖心，同行的外送員則感嘆，再好的客人都會被部分態度較差的同業消磨、最後消失，呼籲大家要珍惜好的客人。

該名外送員日前於臉書社團《UberEats全台討論區》分享一張平台截圖，近日接獲一張訂單，客人在備註欄中除指定將餐點放在管理室，最後還貼心地寫下希望她不用趕路，「比起餐點，我更重視你的安全，謝謝你！外送辛苦了」

該名外送員接獲一張訂單，只見備註欄中貼心提醒她不要趕時間外，也要注意自己的行車安全，令她感到相當暖心。（圖／翻攝自UberEats全台討論區）

女外送員透露，這段文字是送達目的地後才發現，而且從餐廳到外送的距離並不遠，因此沒有花費太多時間，「但看了心真的好暖，好客人還是很多的，暖到想給客人小費」。

貼文曝光後，不少網友也紛紛大讚，「互相的客人不多了」、「看到心都暖呼呼」、「看了很感動，就算沒小費也是很暖心」、「以禮相待就是舒服」；留言中也有不少同行的感嘆，再好的客人，總有一天也會被部分惡質的同業給消磨，最後消失，呼籲大家要珍惜好的客人，「感謝重視我們的安全」，但也有外送員直言，外送跑久了對口頭、文字感謝都已無感，「直接給小費才是實質的鼓勵」。

(中時新聞網)