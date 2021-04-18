立法院已初審通過《國家重點領域產學合作及人才培育創新條例》草案，大學可跟企業合作設置「研究學院」。不國今天在一場座談會中，學者批評，這個法案一旦完成立法，大學將產生去管制化的「怪獸學院」，並催化校長獨裁，不利國內高教發展。

根據創新條例草案，大學和企業合作在校內成立研究學院（如半導體、AI學院），企業要出資超過一半，並明訂該學院不受大學法、教育人員任用條例、國有財產法、政府採購法、預算法等法律管制。

高教工會今天舉行座談會，討論創新條例對大學發展的影響。高教工會秘書長、中正大學政治系副教授陳尚志說，立法院教育及文化委員會審議這個法案，事前缺乏公共討論，且在7個小時內就完成全部53條的初審，這是偷偷摸摸的倉促立法。

陳尚志說，這個條例一旦完成立法，未來國立大學將產生去管制化的怪獸學院，一校兩制，而這個研究學院的所有事務，幾乎都是由校長和財團決定，一方面法律管不著，另一方面校園民主也被衝擊，新學院裡的師生權益完全沒有保障。

台大經濟系兼任教授鄭秀玲則說，根據這個法案，監督研究學院運作的監督會有15至21位委員，其中1／3是政府代表，其餘的2／3（含研究生代表、產業代表、專任教師代表及校外學者專家）都由校長提名經校務會議同意後聘任，校長的提名權太大，將造成校長獨裁，大學不可能有競爭力。

台大電機系教授吳瑞北表示，大學和企業合作設置研究學院，一校一院為原則，這會造成學校獨尊某個領域，其他領域的發展會受到排擠。他認為，教育部要對大學鬆綁，不該只是對半導體等重點領域，人文藝術領域同樣需要鬆綁。

政大社會系教授黃厚銘說，行政院以沙盒實驗的想法來推動創新條例的立法，也就是大學和企業合作成立研究學院，存在相當風險，所以只能以封閉、小規模的方式來進行，一旦發生危險，還可以控制。

不過他進一步指出，一般大學聘任教師需要經過三級三審，但研究學院只要一級一審；對於招生，也是由學院自訂一套規則，跟大學傳統招生方式不一意。而根據條例，研究學院一旦停辦，大學對其師生要概括承受，這讓沙盒實驗的邊界性、隔離性不見了，對大學發展而言，相當危險。

(中時 )