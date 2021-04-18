外勞從3公尺墜落遭鋼筋刺到屁股。（民眾提供／曹婷婷台南傳真）
外勞從3公尺墜落遭鋼筋刺到屁股。（民眾提供／曹婷婷台南傳真）

台南市永康區中正南路一處汽車公司興建廠房 ，今天上午發生一起移工從3公尺高處墜落的意外，不慎遭鋼筋刺到屁股、大腿處，送永康奇美醫院救護，幸無生命危險。

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(中時 )

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