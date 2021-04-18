台南永康移工3公尺高處墜落 鋼筋刺傷屁股、大腿 10:572021/04/18 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 外勞從3公尺墜落遭鋼筋刺到屁股。（民眾提供／曹婷婷台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外勞從3公尺墜落遭鋼筋刺到屁股。（民眾提供／曹婷婷台南傳真） 台南市永康區中正南路一處汽車公司興建廠房 ，今天上午發生一起移工從3公尺高處墜落的意外，不慎遭鋼筋刺到屁股、大腿處，送永康奇美醫院救護，幸無生命危險。 苗栗抗日烈士徐驤冥誕 徐耀昌及宗族追思 建商不怕打房！全台Q1房市「案照推、價照漲」 (中時 ) #移工 #高處墜落 #鋼筋 #屁股 #台南永康 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 紀念抗日烈士徐驤 苗縣長祭拜 16:162021/04/17 寶島 慣竊缺錢花用「演很大」 2小時砸10車得手5000元 18:472021/04/15 社會 台南首間7-11「OPEN! X Sanrio三麗鷗聯名主題店」 今永康亮相 04:562021/04/17 生活 黃偉哲打疫苗 籲不打恐失競爭力 04:102021/04/17 地方新聞 桃園改裝電動自行車時速破百公里 去年釀4死676人傷促警加強稽查 19:582021/04/15 生活 台鐵組織改造 宜先停止立體化工程 04:102021/04/16 生活新聞 台中舊城深度巡禮 美好的歷史建物 翻轉城市新風貌 13:482021/04/16 旅遊 汽車展間格局擴大服務升級搶客 04:102021/04/16 時尚消費 查色情SPA館要排隊 紅牌似鍾楚紅 04:102021/04/18 社會新聞 神秘的台鐵車站 網驚奇：搭時光機回到過去 12:052021/04/16 生活 七股潟湖年縮20公尺 蚵農憂失業 04:102021/04/16 焦點要聞 社會熱門新聞 女開西濱突聽見「撞砂石車很爽」 當下這想法意外救回一命 - 社會 高雄淫窟銷魂「77傳奇」神似鍾楚紅 老司機回鍋搶掛號 - 社會 服務處遭噴漆王定宇不追究 謝龍介呼籲獸醫師勇敢出面 - 社會 憲兵上尉拐嫩妹討啪討錢 她付不出竟打算輕生贈保險金 - 社會 車位被佔車主爆氣「卡好卡滿」嗆：下周才回 網大讚：療癒 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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