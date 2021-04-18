2021全國中等學校運動會昨天在雲林縣斗南田徑場開幕，精彩的表演令選手、民眾印象深刻，體育署署長張少熙今天特地南下，和雲林縣副縣長謝淑亞前往斗南國小，向22縣市團本部致意，感謝全體行政人員的辛勞，並祝福各縣市選手屢創佳績。

張少熙感謝雲林縣政府準備了結合科技、宗教文化、藝術的精彩節目，並在賽事籌辦及行政服務方面，樹立了高品質的標準，除了拜會22縣市團本部，他也前往雲林縣內各項賽會場館，親赴現場檢視各項賽事的辦理情形，也為各項運動種類的參賽選手加油打氣。

張少熙表示，今年是歷屆全中運參賽人數最多的一屆，加上新冠肺炎疫情危機尚未解除，對賽事籌辦是更大的挑戰，需要投入大量人力、物力，他感謝雲林縣縣長張麗善領導的團隊，不僅讓參與開幕典禮的各界長官、來賓、選手及裁判讚譽有加以外，在團本部及各項賽事場館，也都能看到各項用心與貼心的安排，確保在嚴密的防疫措施之下，全力來支持選手安心在競技場上創造佳績。

謝淑亞補充，雲林縣辦理全中運以「服務有感、尊榮有感、貼心有感、參與有感」為目標，努力讓全國1萬7千多位選手，4千多名縣市教練及工作人員及1千多名裁判能夠順利完賽，大會特別安排新竹貨運在團本部設立服務據點，各縣市代表隊如有寄送物品需求，只需在團本部就可完成。

此外，各縣市團本部均設有冷氣，讓選手及各縣市隊職員有舒適的辦公、休息空間；並安排各縣市一部9人座休旅車，提供接駁服務，解決各縣市「行」的需求，各縣市團本部報到的第一天，更安排街頭藝人表演及古坑咖啡，提供選手及工作人員觀賞與品嘗，能感受在地的熱情，並紓緩比賽緊張的壓力。

(中時 )