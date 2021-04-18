千呼萬喚始出來，這邊為各位球迷送上昨日NBA熱騰騰的10大好球。首先是第十名，由快艇王牌保羅喬治(Paul George)獻上，他在對76人的一次切入中突然急停，接著背後運球將對手晃開，再以跳投輕鬆得分，動作非常漂亮。第九名是籃網厄文(Kyrie Irving)，他不愧是花式進球大師，這球他虛晃切入黃蜂禁區，原本用左手上籃的他突然在空中拉桿換成右手，將球繞到籃框另一邊得分，頗有柯比布萊恩(Kobe Bryant)的風範。

第八名是班西蒙斯(Ben Simmons)追身大火鍋，原本保羅喬治傳球給底角的伊巴卡(Serge Ibaka)，而他趁大空檔外線出手，沒想到班西蒙斯突然殺過來給了一記麻辣鍋。第七名是灰狼球員的切入單手大爆扣，讓熱火球員全部退開了，第六名東契奇(Luka Doncic)一次漂亮的運球後背後傳球，球交到了隊友「波神」波爾金吉斯(Kristaps Porzingis)手上，外線出手命中。

Happy weekend! 💥- here are your #NBA Top 10 Plays from last night pic.twitter.com/toE6tftb3z — NBA Alumni 🏀 (@NBAalumni) April 17, 2021

第五名黃蜂洛席爾(Terry Rozier)直接運球過全場，接著上演一條龍飛扣，完全不讓對手有時間反應，第四名雷霆戰將從三分線起跑殺入禁區，突然奮力一蹬來個戰斧式隔扣，接著來到前三名，第三名由本季表現亮眼的莫蘭特(Ja Morant)上演，他在公牛禁區根本沒把球抓穩，接著從跨下把球拿起迅速往籃框一拋，球應聲入網，只能說他反應實在太快了。

第二名約基奇(Nikola Jokic)再展現他「魔術師」本色，在一次禁區低位單打時突然用右手往後一拋，就像背後長眼睛一樣，切入接球的隊友輕鬆上籃得分，第一名得主是巫師隊的加福德(Daniel Gafford)，他接獲隊友的空中接力傳球將球猛力灌進籃框，重點是這球距離滿遠的，而且還隔著防守者英格拉姆(Brandon Ingram)，得獎實至名歸！

(中時新聞網)