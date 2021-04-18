中市首辦公共設施認養評鑑，南屯區大墩十街。（台中市政府提供）

台中市政府建設局鼓勵民間認養公共設施，目前簽約執行認養案已達294件。為表揚績優認養單位，建設局舉行首屆「台中市109年度獎勵公共設施認養績優評鑑」，結果日前出爐，決選出寶成工業、寶輝建設等7件公園類、11件道路類共18處企業認養設施。

建設局長陳大田指出，民間團體與建設局簽約執行認養案共294件，總認養面積約24萬8100平方公尺，透過認養方式，替市府省下約1240萬元清潔維護費用。感謝各單位投入人力、心力維護認養各項公共設施，加強日常巡查、檢修及清潔維護作業，不僅節省公帑支出，也可達成市民參與市政。

建設局說，此次公園類獲獎名單共7件，包括「寶成工業」認養福安兒童公園、「森泰儀器」認養梅川綠園道、「中台科大及北屯區廍子里辦公處」認養中台公園、「中南長青門球協會」認養健康公園國際門球場、「大墩槌球協會」認養南苑公園槌球場、「朝坤建設」認養南屯區公兼兒二公園，及「誠石建設」認養潮春公園。

道路類獲獎名單共計11件，主要為人行道或地下道等空間認養維護，得獎單位包括「寶輝建設」、「日月千禧酒店」、「廣三崇光國際開發」、「霧峰區舊社社區發展協會」、「日華金典國際酒店」、「雙橡園開發」、「台灣人壽」、「木野養生會館」、「寶贊開發」、「惠得建設」及「遠東百貨股份有限公司」。

陳大田強調，建設局首次辦理認養評鑑作業，評鑑重點主要為現況維護品質良好、認養期滿後仍繼續申請認養的案件，經過委員討論後選出決選名單；未來各界可依據《台中市公園園道綠地行道樹道路附屬設施認養維護辦法》向建設局申請認養，一同為參與台中環境維護努力。

(中時 )