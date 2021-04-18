為減輕教師設計課程時所遇到的困境，教育部委託清大辦理三年期系統化課綱導向素養課程設計及發展計畫，已經完成建置「系統化課綱為本課程設計」的網路智慧互動式平「課設學院」，目前正式上線，提供全國各級教師使用。

教育部表示，這個平台主要功能包括領綱檢索、課程設計範例、素養課程設計學習、課程設計等四項。領綱檢索區能協助全國各級教師快速搜尋、提取與使用各領域綱要條目；課程設計範例區提供優質素養課程設計範例可供教師參考。

素養課程設計學習區讓教師可透過影音平台，觀看計畫團隊核心教授親自授課的素養課程設計各階段的教學影片，逐步或反覆強化學習；課程設計區使教師可在家或任何地方，讓老師輕易操作與使用計畫團隊所開發的解構課程目標。

參與過培訓課程的國立清華大學應用科學系教授黃琇珍指出，這個平台將自然科學領綱複雜龐大的條目，系統化地利用關鍵字幫忙整理出來，對教案的撰寫幫助很大。

東華大學附設實驗小學老師林亭君表示，接觸到這一個新的教學設計工具，幫助她從另一個角度和觀點再度檢視自己的教學內容與環節。桃園市桃園區成功國民小學主任吳臻幸更說，這是相當好用的平臺，使課程設計概念更清楚、有具體可操作的步驟可循。

「課設學院」目前已經上線並開放全國各級教師註冊使用，新北市政府教育局更於110年推動新課綱知能培訓時首度採用，實際成為教師們設計課程的工具。教育部邀請全國各級教師一起參與使用，期望此平台能成為協助提升教師的專業，且幫助孩子應對未來複雜世界的助力。

(中時 )