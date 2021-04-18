全國各空品區空氣品質指標（AQI）18日上午9時監測顯示，台灣北部AQI指標部分測站今日已大於150以上，也就是屬對所有族群不健康的紅色等級，指標汙染物為細懸浮微粒（PM2.5），台北市環保局已依照「台北市空氣品質惡化防制措施」SOP，啟動相關因應防制作為，以改善空品惡化趨勢，保障民眾健康。另提醒民眾應儘量減少外出，尤其敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，及心血管疾病患者應盡量避免在戶外從事劇烈活動。環保局指出，昨日深夜受境外沙塵暴移入造成空品惡化，預估今天午後空氣品質將逐漸改善，晚間空氣品質逐漸恢復普通等級。

環保局指出，昨日晚上10時開始細懸浮微粒濃度增加，北市今日上午天母、內湖、大安、中正、木柵等站陸續達橘色提醒，至上午9時士林、萬華、古亭、松山等測站已達紅色等級，各單位已依標準作業程序啟動空品應變機制，包括執行營建工地及餐飲業查核、機車及柴油大客貨車路邊攔查、加強道路洗掃作業、工廠自主管理等管制作為，並請中央環保署協調協和及林口電廠進行友善降載。

另外，環保局提醒民眾做好個人防護，敏感族群應減少戶外活動，必要外出時請記得配戴口罩做好個人防護，有關最新空氣品質現況，民眾可參考環保署空氣品質監測網。

(中時 )