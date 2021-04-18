車位被佔，車主爆氣「卡好卡滿」，並嗆聲下周才會回來，讓網友們大讚療癒。（照片來源：臉書社團《爆怨公社》）

明明是自己花錢買（租）的車位，卻遭人佔用，實在讓人生氣。一名網友發現自己租的停車位被陌生車子停走，決心出狠招「卡好卡滿」，並表示自己要上台北，下週才回來，照片曝光，讓眾多網友大讚：療癒、今日最抒壓！

一名網友在臉書社團《爆怨公社》發文：「又一個白目仔，停我的車位，我回台北下周才回來，你就慢慢等吧！」，這名車主火大表示，「既然你白目就別怪我不仁」，他將白目車卡好卡滿後，也在自己的車窗上留紙條說明：「因白目的銀車佔用灰色休旅車的車位，我只能停在車道上。已向管委會報備，請各位鄰居見諒。」。

只見灰色休旅車停在車道上，就卡在白目銀車的前方，而白目銀車的左方停車格也停了一台車，有網友發問「他旁邊那台也是你的嗎？擋好擋滿」，車主回應「是」，讓網友忍不住大讚「好療癒」、「卡位等看後續，今日最舒壓啊！」、「帥~ 這種人欠教訓！」、「看了就舒服，今晚好睡了......」、「卡等一個禮拜。」；

「超越恥度停在人家的車格裏，這是怎麼樣的一個概念呢！」、「停別人位置都不留電話的嗎？」、「請樓主接到警察電話，一定要告訴警察你要一個禮拜才能過去移車！別心軟！」、「給他停上一個星期，讓他知道老子不發威當我是隻病貓好欺負？」。

其實車位被佔的新聞屢見不鮮，一名女網友2月在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示自己大年初一去拜拜半小時，回來後就發現私人停車場車位被二台車佔了，上面也沒留下電話，打電話問了鄰居一輪，全都否認。

生氣的女網友也是直接把自己的車橫停擋兩台車前面，讓他們出不去，最後原本說「沒有」的鄰居想偷偷移車發現動不了，只能厚臉皮來求女車主移車。

(中時新聞網)