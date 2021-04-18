工作人員操作鑽堡機，挖鑿地下水。（林瑞益攝）

水情嚴峻，高雄市長陳其邁18日上午到高屏溪攔河堰管理中心視察抗旱工作情形，他說，要設想最壞的劇本，假如枯水期的時間延後到五、六月，甚至七月初，就要「多省水、多找水、多調水」。他評估，需要30口的鑿水井。

對於有洗車業者反映，希望用減壓方式因應，陳其邁說，停水、減壓等各種措施都是不得已的，水情很嚴峻，供水部分有向中央應變中心建議，中央能作一致性的做法，希望民眾能共體時艱，共度難關。在水源不足的情況下，要把水留給最重要的民生供水，向市民朋友說抱歉。

陳其邁表示，確保穩定的供水是最重要的，他已經下令主計處，全力配合抗旱應變措施，包含緊急採購，在抽水機、鑿水井等設備，全力支援。至於災損金的部分，他已經跟主計處、水利局開過會，預算支應會在最快時間，晚上上班都要批公文。在緊急採購的部分，錢先支付再說，快速支援水利局。

陳其邁說，要設想最壞的劇本，假如枯水期的時間延後到五、六月，甚至七月初，就要「多省水、多找水、多調水」，尤其在「多找水」的部分，在水利署的規畫，高市府要額外增加9萬噸水，需要30口的鑿水井。預算方面，他責成主計處，全力支持水利署，用災損金支付大型採購。

水利署長賴建信表示，陳其邁在去年底就重視伏流水，希望早日投入。目前大泉、溪浦的伏流水每日提供20萬噸，對水情幫助很大。

(中時 )