千噸萊豬去哪了？ 藍委爆828前「不會進口」 因蔡政府很擔心公投

國民黨今天舉行第一場828公投反萊豬黨內說明會，並舉行一場啟動記者會。國民黨主席江啟臣表示先用一個月進行黨內教育，接著讓基層幹部走上街頭向民眾宣講。國民黨立院黨團總召費鴻泰也爆料，蔡政府擔心828公投結果，府院已經定調828前就是不會進口萊豬。

衛福部「豬肉儀錶板」顯示，自1月1日起美國進口的豬肉高達938.96噸，不過外界懷疑滿街幾乎都標示台灣豬標章，這些豬肉究竟去了哪裡？費鴻泰表示，他透過多元管道了解到，美國的萊豬確實還沒有進來，蔡政府擔心828公投結果，已經定調828前不會進口萊豬；費強調，國民黨團將緊盯萊豬進口進度，一旦發現進口就會發採訪通知請媒體去看。

國民黨反萊豬公投推動小組執行長林為洲表示，民進黨當初進口萊豬的五大承諾已經打破兩個，一個是標示產地，千噸美豬到底進口去哪裡，到處都是標示台灣豬，行政機關自己也搞不清楚；另外就是查廠，今年都要進口萊豬了，還不去查廠，這些立法院都會要求機關要有具體答覆。

江啟臣指出，國民黨推出反萊豬公投與公投綁大選公投，連署都相當踴躍，呼籲中選會應該維持中立客觀，不要卡案、不要拖延；國民黨也將先從黨內宣導教育開始，對基層做訓練，並在接下來幾個月間到廟口、市場、街頭宣講推廣公投。

林為洲認為這次雖然是第一次公投跟大選脫鉤，但也很有信心應該會通過，主要是因為兩項公投都是對民進黨執政的諷刺，一個是民進黨在野時主張公投綁大選，只經歷一次就自己修法脫鉤；此外，去年8月28日蔡總統自己在總統府就宣布要進口萊豬，沒跟立院、跟人民團體溝通，今年828就要反對萊豬進口，因此別具意義。

費鴻泰表示，國民黨立院黨團將會全面配合公投推動，區域立委加上不分區立委，全台73個選區加上原住民選區，一人負責兩個區負責推廣公投，「去年828我們被出賣了，今年828我們就要出來討公道。」

國民黨立委蔣萬安說，他在校園演講，很多人對萊豬訊息了解不清楚，很多民眾說是開放也是國際標準，但實際上聯合國在訂標準時，是美國強勢主導下，兩票之差通過，很多國家是反對的，拒絕接受這樣的標準，歐盟就反對，中國大陸跟俄羅斯也反對。

蔣萬安說，那是因為這些國家都不相信美國提出的人體試驗報告，因為美國拿出的報告，總共只完成「6個人」的人體試驗，其中一個人在中途還因為不舒服退出了，且這6個都是健康年輕男性，對於婦女、對於小孩或是年長者，都不知道會有怎樣的結果。

【LIVE直播】國民黨「828反萊豬拚公投 全台宣講啟動」記者會 江啟臣出席主持｜2021.04.18

(中時 )