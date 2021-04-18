勇士球星柯瑞這次碰上跟他瘋狂對飆的對手！就算柯瑞18日投進11顆三分球、獨拿47分，連10場得分破30，可惜塞爾提克前鋒塔圖也拿44分，其中包含最後48.8秒的超前上籃，勇士終場114比119中止4連勝，也讓塞爾提克帶走6連勝。

柯瑞首節就飆進兩顆三分球、獨拿14分，幫助勇士很快取得兩位數以上領先，來到第2節火力仍未停歇，更表演一記被對方犯規失去平衡，隨手把球拋出命中的誇張投籃，打完上半場，勇士66比60領先，光是柯瑞一個人半場就摘22分。

不過塔圖上半場也摘23分，比柯瑞還多1分，來到第3節，塞爾提克隨即靠著肯巴沃克接連投進三分外線，打出11比2小高潮，反以71比68超前，可是柯瑞三分火力又爆發，帶領勇士打出11比0回應，比賽從此陷入互有領先局面。

打完前3節，雙方89比89打平，柯瑞已拿38分，儘管他在末節不小心左腳踝小扭，卻仍靠著托斯卡諾安德生撲救界外球，整個人倒在紀錄台後方的英勇表現，投進個人第9顆三分球，安德生隨後自行站起，用毛巾包著頭慢慢離場。

可是塔圖最後48.8秒的切入上籃，幫助塞爾提克113比111超前，接著卓雷蒙格林上籃放槍，反而讓肯巴沃克最後24.8秒投進三分球，儘管柯瑞馬上投進三分球，塔圖卻站上罰球線兩罰俱中，接著柯瑞搶投三分不進，宣告勇士敗北。

(中時 )