中南部水情嚴峻，高雄市議員李眉蓁指出，此次乾旱是半世紀以來最嚴重的一次，「蓮池潭也快見底了」，從來沒看過蓮池潭水位這麼低，節約用水已是必要的事。此外，臉書粉專「高雄點Kaohsiung.」日前也PO文指出，「蓮池潭乾到都快變綠地了」。

李眉蓁17日在臉書表示，未來極端氣候發生的機率將會越來越高，從沒有看到蓮池潭的水位那麼低，乾旱的情況真的異常糟糕，只能祈求天降甘霖，讓旱象快點解除。

網友也在PO文底下留言表示，連龍鳳瀑布都没水，蓮池潭乾涸也是早晚的事，直呼「變蓮池公園了」；並建議，現在就可以清淤泥了，不要等有水才要清。

李眉蓁指出，此次乾旱是半世紀以來最嚴重的一次，從沒看過蓮池潭水位這麼低。（圖／摘自李眉蓁臉書）

針對水情告急，高雄市長陳其邁也做最壞打算，今（18）日到高屏溪攔河堰管理中心視察抗旱工作情形，他表示，若枯水期的時間延後到五、六月，甚至七月初，就要「多省水、多找水、多調水」，因此評估需要30口的鑿水井。

至於有洗車業者反映，希望用減壓方式因應，陳其邁指出，停水、減壓等各種措施都是不得已，水情很嚴峻，供水部分有向中央應變中心建議，中央能作一致性的做法，希望民眾能共體時艱，共度難關。

(中時新聞網)