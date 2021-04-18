在彰化縣體育會健美委員會主委黃俊源、中華民國健美健身協會理事長許安進奔走下，彰化縣縣長盃全國健美健身錦標賽5月16日登場，且首度在彰化縣鹿港鎮舉辦，受到台中、彰化及南投地區健身愛好者期待，賽事除了高額獎金外，還將選出具備當地榮譽的彰化先生與彰化小姐，並邀請各縣市選手一同參與角逐各獎項。

同時也是彰化縣議會議員的黃俊源，向縣長王惠美、彰化縣議會議長謝典林建議，如此血脈噴張的健美比賽，應該列為彰化縣每年的常態重要賽事，健身、健美運動應在日常遍地開花，民眾扶老攜幼共同參與增進健康、減少使用醫療資源，為了讓社會大眾更近距離參與、瞭解賽事，彰化縣縣長盃全國健美健身錦標賽選擇在鹿港天后宮旁的文開國小，並開放免費參觀，除能帶動周邊商機，更為地方帶來觀光產業收益。

在黃俊源的領導下，彰化縣全民運動會健美代表隊，已摩拳擦掌等待各路選手，在5月16日前來鹿港挑戰，屆時將讓賽事充滿地方特色。

本屆彰化縣縣長盃全國健美健身錦標賽報名至4月30日截止，中華民國國民、外籍公民年滿16 歲以上身體健壯者，均可報名參加，部分項目有參賽者限制，例如男子青少年健美組年齡必須在23歲以下，限87年5月17日（含）以後出生者，新秀組則必須在2019年、2020年、2021年國內國外賽（任何組織、團體）國家選手、任何項目前三名選手不得參加（國高中組名次除外）。

(中時 )