阿Ken（左起）、安心亞、納豆主持《同學來了》。（中天綜合台提供）

中天綜合台《同學來了》19日播出「分手後還是不是朋友」主題，邀來趙正平、王思佳、劉雨柔、班傑、Shanon、馬丁，在節目進行辯論大會。節目一開始，主持人納豆提問:「分手後是否可當朋友？」結果來賓答案一面倒都反對，而分手後依然是朋友的，有劉雨柔和班傑，以及馬丁和Shanon，馬丁表示，「如果是開心和平分手，為什麼不能珍惜那份感情？繼續延續下去。」此話引起趙正平質疑：「既然你們那麼開心，為什麼結束？」

劉雨柔一聽則說：「有時候分手，是因生活習慣、觀念不合，並不是彼此做了不好的事情或劈腿才分開。」Shanon補充，「朋友跟情人不一樣，不能當情人，不見得不能當朋友」。趙正平則認為有些人心態很糟，「有些男的很惡劣，分手後還會找前任藕斷絲連當床伴，不然就是彼此都沒找到伴，就問要不要上個床」。班傑、馬丁同聲反駁：「不是每個男生都這樣，我們不會。」但這些仍舊難以讓趙正平改觀，「吃個飯順便說家裡水管壞了，就順便去修水管，燈泡壞了就順便換，換著換著衣服也順便換了啦」。

雖然班傑認為分手仍可當朋友，但前提是要尊重現任且得到同意，「就像我要和雨柔一起上通告，就有跟老婆說，我老婆只說好啊，記得把錢拿回來就好」。劉雨柔也同樣事前報備，「接到這通告我也覺得沒差，但第一時間立刻讓老公知道」。只是主持人阿Ken也提出疑惑：「聽說你們剛分手時，班傑還會去雨柔家。」班傑對此解釋：「我是去拿電鍋，因為拿了可省2千多。」最後劉雨柔被問到是否後悔跟班傑分手，她正猶豫要不要回答時，老公突然從後台衝出來，嚇得她急忙解釋：「我是要說，我後悔跟他在一起啦。」《同學來了》每周一至周五中天綜合台晚間9點播出。

(中時 )