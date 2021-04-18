陸劇一線女神趙麗穎不僅演藝成績亮眼，感情方面更是朝前猛飆，2018年認愛即結婚，與曾兩度同戲的「蘭陵王」馮紹峰結為夫妻，同年10月迎接兒子「想想」誕生，一年內完成人妻、人母兩大人生里程碑，而她不甘只在家相夫教子，趙麗穎產後光速復出，且狀態好到驚人，近日她出席活動，穿了一身雪白平口禮服，讓人看了為之驚艷，讚嘆：「這哪像生過！」。

趙麗穎結婚、生孩子「一條龍」緊鑼密鼓完成，產後更是卯起來瘦身，以極快速度恢復產前身材，重返演藝圈，但可能也是因為如此，導致她與馮紹峰頻傳婚變，甚至還傳兒子不是男方親生，讓向來好脾氣的馮紹峰難得動怒發聲明駁斥，而日前夫妻倆被拍到趁工作空檔把握時間一起吃飯，吃完馬上分頭又去工作，讓婚變傳聞不攻自破。

至於趙麗穎產後復工，狀態好到有目共睹，近日她為代言活動現身，穿了一襲白紗瓶口拖尾長禮服，不但是容易顯胖的白色，且轉正面發現裙子短到大腿根，小心機剪裁完全展現她逆天美腿，且露出的臂膀纖細白皙，大秀招牌天鵝頸、直角肩，趙麗穎再度展現完美體態。

趙麗穎穿短蓬裙羽毛裝，很快引發網友、粉絲熱議，覺得如今的她，比產前更加纖細，全身上下根本零贅肉，臉蛋也凍齡緊實未走鐘，可以想像她為了鏡頭前好看，私下花了多少苦工，網上一片讚嘆，直呼是「真女神降臨」。

(中時新聞網)