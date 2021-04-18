菲立普親王葬禮全英哀悼送別 威廉、哈利王子皆到場陪走最後一程｜The funeral for Britain's Prince Philip

英國菲立普親王的葬禮上，女王伊麗莎白二世被拍到獨坐，畫面揪心。

英國王室17日為菲立普親王舉行葬禮，女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）除了參與儀式為亡夫送行外，葬禮上還秘密用自己的方式向菲立普道別，她在包包裡放了一張兩人新婚時在馬爾他的幸福合照及親王生前慣用的招牌白色口袋巾，另外花圈上也放了一張女王的親筆字條，字條上看似以女王兒時綽號「莉莉白」心碎寫上「我愛你」，送老伴最後一程。

菲立普親王（Prince Philip）的葬禮於17日舉行，儀式期間，女王伊麗莎白二世穿著黑色喪服，獨自坐在溫莎城堡聖喬治禮拜堂，期間她被拍到拭淚、低下頭的畫面，孤單的身影令人鼻酸。

英國王室17日為菲立普親王舉行葬禮，女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）被拍到在前往禮拜堂的路上擦拭眼淚。（圖／美聯社）

除了參與儀式，女王在葬禮上也秘密用自己的方式送亡夫最後一程。英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，消息人士透露，女王當天攜帶的黑色手提包裡放了一樣與親王之間的紀念物，是一張新婚初期在馬爾他生活的合照，另一樣物品是親王生前慣用的白色招牌方巾。

報導指出，女王擁有200多個御用英國包包品牌Launer手提包，顏色、款式各色各樣，以搭配她的服裝，包包內會放置女王珍視的物品，包括孫子、曾孫送給她、希望為她帶來好運的小物品，另外也包括這張與菲立普的照片，紀念兩人73年的長久婚姻，向老伴道別。

對女王及菲立普親王而言，馬爾他絕對是非常特別的地方，1947年兩人結婚後，菲立普隨海軍巡防艦喜鵲號（HMS Magpie）駐紮馬爾他，1949年至1951年期間，女王就隨著丈夫遷居馬爾他首都瓦勒他郊區的瓜達曼賈別墅（Villa Guardamangia）。女王後來曾稱這是她人生中最美好的日子，因為這是她唯一活得像一般人的一段時光。後續她與親王也經常返回馬爾他，兩人2007年也在馬爾他慶祝結婚60周年。

圖為1949年11月25日尚未登基的女王與菲立普親王在馬爾他的合照。此張照片並未被證實是女王在親王葬禮上攜帶的照片。（資料照／TPG、達志影像）

除了新婚時期的合照，據信女王昨天也帶著親王生前穿著正式服裝時，在胸前口袋放置的招牌白色Kent & Haste訂製口方巾。

正裝胸口口袋放置白色方巾是已故英國菲立普親王的招牌服裝風格。（資料照／TPG、達志影像）

另外葬禮上，女王也親自挑選送給親王的花圈，親王棺木上擺放著由白百合、白玫瑰、白色小蒼蘭製成的花圈，上頭附有女王留給親王的最後私人手寫字條，另據美國娛樂網站E! Online、名人八卦雜誌「我們週刊」（Us Weekly）報導，根據畫面，看起來字條上令人心碎地寫了「我愛你」，並且署名「莉莉白」（Lilibeth），「莉莉白」是女王的兒時綽號，不過白金漢宮並未公開或證實字條內容。

It's believed she signed it from 'Lilibet - Prince Philip's nickname for the Queen. https://t.co/Zu8RZYkaeI — Metro (@MetroUK) April 17, 2021

女王在禮拜堂中獨坐的身影令人鼻酸，不過據美國有線電視新聞網（CNN）報導，王室安排女王獨坐是因應防疫規定，英國防疫規定要求不同家戶的成員必須相距2公尺，女王與其他王室成員的居住地點不同，因此葬禮上被安排獨坐，不只她，從美國返英的哈利王子也是獨坐。

(中時新聞網)