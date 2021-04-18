生前曾在網路上經營YouTube頻道及部落格的「網紅」吳享宸在台鐵太魯閣號出軌案罹難，親友18日在高雄市立殯儀館景行廳為他舉辦告別式，共有約400位家屬、友人到場致意，希望在告別式上送吳享宸最後一程，眾人表情哀戚，令人鼻酸。

吳享宸不幸喪命後，遺體在花蓮進行火化，家屬選定18日回到吳享宸的家鄉高雄進行告別式，一早由吳享宸的哥哥捧著骨灰罈，與父母親緩緩步行進入高雄市立殯儀館景行廳，親友、粉絲也都陸續到場，要向吳享宸致意，並送他最後一程，告別式結束後，吳享宸的骨灰在家人的陪伴下，移靈前往雲林華山慈恩堂。

吳享宸先前就讀中國醫藥大學，許多同學及師長也都特地南下參加告別式，中國醫藥大學主祕陳悅生表示，吳享宸在學校有許多傑出表現，他就讀藥妝系時，擔任美妍社的重要幹部，替校方爭取許多曝光的機會，貢獻良多，發生這件憾事，大家都相當難過。

中國醫藥大學學務長魏一華表示，吳享宸當時在學校的人緣非常好，校方及同學在得知吳享宸不幸罹難後都相當難過，也為他舉辦許多追思的活動，告別式上許多同學及師長前來參加，主要是想送他最後一程。

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(中時 )