洛杉磯湖人本月底將不會造訪美國白宮，這是冠軍隊伍接受總統表揚的傳統，然而今年受到新冠肺炎影響，原定於4月29日做客華盛頓巫師隊的湖人無法順道前往白宮。不幸的是，除非兩隊打到總冠軍戰，否則這是湖人本季最後一次前往華盛頓了。NBA已經連續4年沒有冠軍球隊造訪白宮。

2016年共和黨的川普（Donald Trump）當選美國總統，任期從2017年1月開始，該年的冠軍隊是金州勇士，主將柯瑞（Stephen Curry）帶頭發難拒見川普，憤怒的川普因此收回邀請。2018年總冠軍是勇士連霸，這次當然也沒得談了。接著2019年多倫多暴龍摘冠，這是位在加拿大的球隊，川普對他們釋出善意，稱讚他們是了不起的一群人，暴龍最後仍沒去白宮。

川普任內沒有獲得NBA冠軍球隊造訪，不過NFL美式足球聯盟、NHL職業冰球聯盟、MLB職棒大聯盟都有幾支冠軍隊應邀前往，可見反抗他最力的就是NBA球隊。NBA冠軍隊最後一次造訪白宮是2016年的克里夫蘭騎士隊，那時總統還是歐巴馬（Barack Obama）。

民主黨的拜登（Joe Biden）自當選以來就獲得NBA球星的支持，湖人主將詹姆斯（LeBron James）就很高興，他碰巧在民主黨歐巴馬卸任前拿到總冠軍，然後又在拜登上台之前拿到一冠。這次雖然無法成行，起碼不再是因為政治立場的對抗。美媒ESPN報導，白宮未來可能會另排時間邀請湖人隊。

(中時新聞網)