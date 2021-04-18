2002年在賺人熱淚的南韓電影《有你真好》飾演奶奶的演員金亦芬（김을분、金乙粉）近日傳出過世消息，家人已經證實她於昨（17日）與世長辭，享耆壽95歲，令影迷相當不捨。

金亦芬出道前是個純樸農婦，當時老伴已在10年前去世，靠著院子裡種植100多棵胡桃樹養活1男2女，完全沒有任何表演經驗，某次被導演偶然發現，邀請她演出電影《有你真好》，起初她本來不願意，因為劇中的人物衣著破舊，擔心會給兒子丟臉，直到正式拍攝時，劇組人員驚覺金亦芬有超強記憶力，能把所有東西精準的歸位，甚至會在等待演出時，幫工作人員發現場景有道具位置擺放不對，過目不忘的記憶力讓場記印象深刻。

金亦芬和童星俞承豪飾演祖孫。（圖／《有你真好》電影劇照）

隨著電影《有你真好》的爆紅，金亦芬也成為當時火紅的演員，只是她沒有繼續深耕演藝圈，選擇回到首爾居住，根據韓媒報導，金亦芬17日因為年紀太大，自然衰老辭世，家屬也出面證實死訊，「過著幸福安康的生活後離開這世界，她拍電影的時候真的很幸福，每次想起都覺得很快樂，謝謝外界對奶奶的哀悼祈福。」

金亦芬生前的唯一一部作品《有你真好》是她的代表作，當時她與童星俞承豪飾演祖孫，劇情十分感人，讓不少觀眾留下淚水；難得的是，金亦芬即便一句台詞都沒有，卻能充分表現出豐沛的情感，以該片一舉奪下大鐘獎新人獎，是南韓影史上最年長的獲獎者。

(中時新聞網)