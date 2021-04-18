苗栗縣拱天宮白沙屯媽祖宛如急行軍！昨天晚上抵達彰化縣伸港福安宮駐駕，今天凌晨1點就起駕，經西海岸線從西濱公路中彰大橋，凌晨1時許由彰化進入台中龍井後，「粉紅超跑」一路往北疾行，途中僅短暫休息，9時許就抵達苗栗縣苑裡鎮，「粉紅超跑」宛如裝渦輪。

苗栗白沙屯媽祖前往雲林北港朝天宮展開8天7夜遶境進香，前天抵達北港朝天宮，當晚深夜進行刈火儀式後，媽祖北返回鑾，一路回鑾彷彿裝渦輪急行軍，昨天晚上抵達彰化伸港福安宮駐駕。

今天凌晨1點白沙屯媽祖就從福安宮起駕，媽祖鑾轎一路如急行軍，數千位信眾隨行；凌晨1時許經過西濱公路中彰大橋，由彰化進入台中市龍井區，媽祖鑾轎僅花不到1小時就進入梧棲區並繼續往北，途中幾乎都沒有休息，一路趕路疾行。

警方指出，白沙屯媽祖僅短暫在清水的1家汽車保養廠，和高美路與港埠路口停駕稍作休息後，就跨越大甲溪橋一路往北急行，上午9時許已抵達苗栗縣苑裡鎮中山路，「粉紅超跑」飛快的速度，讓信眾嘖嘖稱奇。

白沙屯媽祖回鑾萬人離開北港後 夜晚街道「這場面」曝光感動全網

(中時 )