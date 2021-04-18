Juan Toscano-Anderson was able to walk to the locker room after taking a hard fall. pic.twitter.com/cuMZMwiF9V — ESPN (@espn) April 18, 2021

儘管18日勇士與塞爾提克之戰都在看柯瑞與塔圖互飆，可是勇士替補前鋒托斯卡諾安德生末節為了搶救界外球，整個人摔進紀錄台後方倒地不起的面，更讓球迷動容，根據勇士官方賽後檢查，安德生頭頂出現嚴重裂傷，目前正在進行腦震盪測試。

這個讓人不得不佩服的救球動作，簡直如同日本動漫「灌籃高手」男主角櫻木花道再現，當時比賽還剩5分38秒，托斯卡諾安德生奮勇搶救即將出界的球，整個人直接摔進紀錄台後面無法起身，可是柯瑞也靠安德生的救球投進三分外線。

不少勇士球員與隊職員連忙衝到紀錄台關心托斯卡諾安德生的受傷情況，幸好他隨後仍能自行起身，且用毛巾包住頭部傷口，慢慢走出場外接受治療，卓雷蒙格林、柯瑞兩大勇士球星也跟他擊掌，畢竟這名28歲的前鋒打球真的太拚命了。

其實不僅托斯卡諾安德生末節提前傷退，柯瑞也在末節不慎扭傷左腳踝，卻仍堅持打完比賽，勇士總教練科爾賽後表示，安德生已經接受縫針治療，至於柯瑞的腳踝情況還不明朗，「我的感覺這是一次痛苦的扭傷，但我相信柯瑞會沒事的。」

(中時 )