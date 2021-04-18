大陸正快速成為單身人士的天下，根據大陸民政部的資料顯示，2018年單身成年人口高達2.4億人。此現象也引起大陸媒體的注目，表示這群單身族群消費，成為不容小覷的單身經濟。許多大陸網友也認為，單身沒有不好，快樂才是最重要的，還有網友看到單身人口破2億，感嘆原來自己不孤單。

大陸官媒《央視財經》17日在微博發布一則新聞，內容指出，目前在大陸已有超過2億人單身，數據顯示，在一線城市，約有40%左右的單身青年，生活處於月光族的狀態。隨著城市等級向下及月收入的降低，月光族的比例大幅提升，四五線城市的單身年輕人中，月光族所占比例高達76%。

該報導接著分析這群青年的工資都到哪裡去了？據尼爾森發布的資料顯示，42%的單身消費者為「悅己」而消費，許多單身青年接受訪問時表示，薪資大多花在美容、追星還有健身上面，而非單身消費者這一占比只有27%。

對此，大批大陸網友都在這則新聞下方留言表示，「單身因為看太透」、「快樂才是最重要的」、「2億人單身，我是那1/7（大陸人口約14億），感覺也挺幸運的」、「單身經濟是一個大市場」、「我也是一份子」、「超2億！這數字一看，我並不孤單啊」、「我愛單身，單身使我快樂」、「單身有時候也是一種覺醒，為了結婚而結婚從來都不是我想要的，有則錦上添花，沒有一個人也可以過的逍遙自在」，也有結婚的陸網友表示，「我已婚婦女十幾年覺得單身挺好」。

(中時新聞網)