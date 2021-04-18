大陸流量女神楊冪不僅外型甜美、身材火辣，演技更是精湛，拍過的戲劇幾乎都是票房保證，人氣多年來居高不下，近日，她因為飛機延誤，導致沒趕上新戲的拍攝，她一到劇組立刻給導演致歉，讓網友都直呼「難怪會紅到現在」。

楊冪除了在趕拍新戲《愛的二八定律》，還要錄製綜藝《密室大逃脫》，近日，她在錄製完節目後，本來要趕去劇組拍攝下午的戲，未料飛機延誤4小時，導致她沒來得及趕上正常的拍攝時間。

楊冪飛機延誤，一到劇組就道歉。(圖／翻攝自微博)

雖然遲到也不是楊冪的錯，但她在一到劇組後，立刻就向大家道歉，並對導演90度鞠躬致歉，禮貌又暖心的舉動，讓網友也大讚她這是與生俱來的教養，「大紅大紫是有原因的」、「活該紅一輩子」、「真的很真誠謙卑」、「這樣的楊冪誰不喜歡」。

其實，楊冪是出了名的敬業，私下沒架子、不耍大牌，拍戲也盡量自己上陣，不使用替身，她也曾自爆，拍戲最忙碌的時候，曾經5天就睡了8個小時，之前主演的電影《刺殺小說家》打戲很多，她也早在開拍前，就練習側踢、空翻、搏擊等高強度動作。

而楊冪的兩場打戲還碰上了生理期，但她依舊堅持上陣把戲完成，十分敬業，連導演也忍不住為她的敬業表現喝采。

(中時新聞網)