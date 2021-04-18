博鼇亞洲論壇2021年年會今(18)日開幕，上午發布兩份旗艦報告《亞洲經濟前景與一體化進程》和《可持續發展的亞洲與世界》。其中提到，截至2021年2月，亞洲經濟體與區域內外經濟體生效的區域貿易協定共有186個，占全球區域貿易協定總數的54.9％。尤其是2020年11月《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）的簽署，將為區域和全球經濟增長注入強勁動力，並進一步加速亞洲地區其他貿易協定的談判。

《亞洲經濟前景與一體化進程》報告指出，儘管受到疫情衝擊，亞洲經濟也呈現諸多亮點和機遇。首先，疫情下數位經濟迎來新機遇。疫情背景下，很多亞洲經濟體出台了推動數位經濟轉型的新舉措，涵蓋數位基礎設施建設、數位產業化發展、產業數位化轉型、數位化治理以及國際數位合作等多個方面，數位經濟在推進復工復產和經濟穩定等方面發揮了重要作用，並成為塑造未來亞洲經濟增長的新動力。

(旺報 )