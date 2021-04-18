中南部鬧旱災，北部、基隆、宜蘭卻不缺水，讓中南部人羨慕，其中一年大多數時間都在下雨的基隆，讓已經習慣好天氣的中南部人好奇，這地方能住人嗎？對此，有在地人分析住基隆的6大優勢，像是拿北部薪水在基隆揮霍、離台北近工作機會多、房價低、下雨空氣好、美食多等，都是基隆人才知道的優點。

一名南部網友日前在PTT上詢問，基隆是一個怎麼樣的地方，聽說基隆連一家電影院、百貨公司、家樂福都沒有，從地圖上看，離台北又有一大段距離，加上經常下雨，到底適不適合住人？對此，網友紛紛表示，基隆又擠又濕，像是台北的游泳池，除濕機家家戶戶必備，並澄清基隆其實有秀泰影城。

「拿台北薪水到基隆揮霍，大概就是基隆人的日常」，一名在地人跳出來分析住基隆的6大優點，第一個優點是離台北近、工作機會多，工作、補習、百貨公司買東西、念高中通通都去台北，從基隆家裡出發，到台北美麗華開車只要28分鐘；第二點是房價較低，他用一坪16萬的價格就買到60坪含車位的房子，輕鬆用1/4薪水繳房貸。

這名基隆人表示，住基隆的第3個優點是常下雨、空氣清新，不知道「停水」兩個字怎麼寫；第4個是小吃、海鮮選擇多，在台北的同事最喜歡來基隆找他吃便宜新鮮的海鮮，第5點山路、海線秘境多，九份、平溪、金山等景點都很近，很多地方可以玩；第6，有鄉下小漁村的親切感，基隆人純樸又有人情味，因此很推薦大家來住基隆。

(中時新聞網)