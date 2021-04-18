「四枝筆」與Lulu共同創作新曲〈我的救護車〉。（四枝筆樂團提供）

「四枝筆」與Lulu共同創作新曲〈我的救護車〉。（四枝筆樂團提供）

「四枝筆」團員Bibo與Lulu黃路梓茵為台藝大廣電系同班同學，在校時就是麻吉，有一天Lulu拔完智齒後，回到學校宿舍休息，卻血流不止，Lulu趕緊打電話給Bibo要他載她去醫院，卻在抵達Bibo宿舍的時候，跑到廁所洗手台吐一堆血，還戲劇化的對Bibo說：「秉豐！我會不會失血過多死亡！」讓Bibo當場嚇呆，趕緊帶她到醫院處理傷口！因為Bibo帶著拔智齒後血流不止的Lulu看醫生，而有了「Bibo的擋車，Lulu的救護車」這樣的共同回憶，透過Bibo紀錄而創作新曲〈我的救護車〉。

〈我的救護車〉MV劇情原本設定豔陽天與好友們露營出遊，沒想到拍攝當日不僅寒流來襲，凌晨時還下起滂沱大雨，氣溫僅僅11度，生涯第二次拍攝MV，乖乖穿著短袖戲服的四枝筆團員們，抵達拍攝現場時，看到穿著保暖內搭、全身上下還貼滿暖暖包的Lulu，不禁讚嘆「不愧是前輩」，Lulu也非常大方的分享暖暖包給四枝筆團員們，但隨著拍攝時間延續，所有人都在鏡頭上「笑到嘴角發抖、心裡發寒」，導演只好趕緊改變劇情設定為「不管晴天雨天，遇到多少突發狀況，有朋友在的地方都可以很開心」，眾人才趕緊將現場所有的「布料」都披上身。

(中時 )