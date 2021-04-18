駐美代表處政治組組長趙怡翔將請辭回台，並傳出有意投入2022議員選舉。對此，趙怡翔今（18）日表示，在個人下一階段規畫前，將持續以台美關係為重，也持續與駐美代表蕭美琴討論接下來的工作；而蕭美琴也對此做出回應。

趙怡翔在臉書指出，真的很感謝大家的關心跟鼓勵，也謝謝很多外交部前輩的加油，今天他持續跟蕭大使討論接下來的工作，也向她報告，在個人下一階段規畫前，將持續以台美關係為重，努力完成現階段的重要工作與任務。

投入外交工作多年，趙怡翔表示，自己的態度一直是希望能多貢獻台灣，以國家事務為先，希望這段時間能繼續和蕭大使一起努力，與美方共同合作達成更多成果。

蕭美琴則在PO文底下留言回覆，說「許多台美要案背後都有怡翔的努力與付出。熱情、能力、專業都有的年輕人，值得大家一起加油鼓勵」。

蕭美琴稱趙怡翔是個熱情、能力、專業都有的年輕人。（圖／摘自趙怡翔臉書）

對於下一步計畫，趙怡翔17日在臉書指出，暫時還沒有確定回台灣的時間點，並強調，在回台灣前，也將持續在這裡為台美關係努力，希望讓外界繼續看到更多台美進程。

(中時新聞網)